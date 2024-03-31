الدفاع الروسية: القضاء على 760 عسكريا أوكرانيّا وتدمير 3 طائرات Su-25 في مطارها خلال 24 ساعة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 760 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 طائرات Su-25 في مطارها وإسقاط 23 صاروخا و178 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
دمرت قواتنا بضربة صاروخية عالية الدقة والمسيرات مواقع في البنية التحتية للطاقة واستخراج وتخزين الغاز في أوكرانيا.
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 5 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 25 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية، ومحطة تشويش راداري Nota ومستودع ذخيرة.
- على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وبلغت خسائر العدو 300 عسكري، وآليات عسكرية ومدافع غربية ومستودعي ذخيرة.
- على محور أفدييفكا في دونيتسك تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 9 هجمات وبلغت خسائر العدو 300 عسكري ومدرعات وأسلحة ومحطة للتشويش الإلكتروني.
- على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وصدت هجوما معاديا وتم القضاء على 85 عسكريا وتدمير معدات للعدو ومركبات ودبابتين ومدافع ومستودع ذخيرة.
- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 50 عسكريا ومعدات وآليات ومدافع غربية.
- دمرت مقاتلاتنا 3 طائرات Su-25 في مطار فوزنيسينسك في مقاطعة نيقولاييف.
تم تدمير رادار و3 منصات إطلاق لصواريخ S-300 ومستودعين للذخيرة ومواقع لتصنيع الطائرات بدون طيار.
إسقاط 178 مسيرة.
- إسقاط 23 صاروخ HIMARS أمريكية وUragan سوفيتية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية