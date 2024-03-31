الدفاع الروسية: القضاء على 760 عسكريا أوكرانيّا وتدمير 3 طائرات Su-25 في مطارها خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 760 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 طائرات Su-25 في مطارها وإسقاط 23 صاروخا و178 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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دمرت قواتنا بضربة صاروخية عالية الدقة والمسيرات مواقع في البنية التحتية للطاقة واستخراج وتخزين الغاز في أوكرانيا.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 5 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 25 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية، ومحطة تشويش راداري Nota ومستودع ذخيرة.

على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وبلغت خسائر العدو 300 عسكري، وآليات عسكرية ومدافع غربية ومستودعي ذخيرة.

على محور أفدييفكا في دونيتسك تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 9 هجمات وبلغت خسائر العدو 300 عسكري ومدرعات وأسلحة ومحطة للتشويش الإلكتروني.

على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وصدت هجوما معاديا وتم القضاء على 85 عسكريا وتدمير معدات للعدو ومركبات ودبابتين ومدافع ومستودع ذخيرة.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 50 عسكريا ومعدات وآليات ومدافع غربية.

دمرت مقاتلاتنا 3 طائرات Su-25 في مطار فوزنيسينسك في مقاطعة نيقولاييف.

تم تدمير رادار و3 منصات إطلاق لصواريخ S-300 ومستودعين للذخيرة ومواقع لتصنيع الطائرات بدون طيار.

إسقاط 178 مسيرة.

إسقاط 23 صاروخ HIMARS أمريكية وUragan سوفيتية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية