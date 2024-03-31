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روما تنأى بنفسها عن مزاعم استخبارات أوروبية بشأن "يد روسيا الخفية"

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روما تنأى بنفسها عن مزاعم استخبارات أوروبية بشأن
AFP
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
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نفى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تورط إيطاليا في "تمويل روسيا برلمانيين في الاتحاد الأوروبي"، بعد مزاعم عن ذلك "أكدتها" مصادر في التشيك وبولندا وبلجيكا.

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وقال: "لا نعرف شيئا عن ذلك، لكننا على علم بأن روسيا تبحث دائما عن أصدقاء جدد لها في السياسة".

وأضاف: "علينا أن ندرك أولا فهم ما إذا كنا نواجه ظاهرة دعائية، أم فسادا حقيقيا يتمثل في تلقى البرلمانيين الأوروبيين أموالا من روسيا مقابل تأييدها، وهذا أمر خطير للغاية. نحن في انتظار التحقيق".

وفي وقت سابق زعم جهاز مكافحة التجسس التشيكي "اكتشاف شبكة ممولة من روسيا تعمل على التأثير على سير الأحداث السياسية في الدول الأوروبية".

من جهتها أفادت وكالة الأمن الداخلي البولندية "بكشف حملات إعلامية مؤيدة لروسيا في دول الاتحاد الأوروبي".

كما نقلت وسائل إعلام أوروبية عن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو زعمه أن "عددا من النواب الأوروبيين تلقوا أموالا من روسيا مقابل موقفهم الموالي لها".

المصدر: نوفوستي

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