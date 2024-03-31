 
مباشر

تركيا.. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء اشتباك في أحد المراكز الانتخابية

أخبار العالم

تركيا.. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء اشتباك في أحد المراكز الانتخابية
مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بشجار في أحد المراكز الانتخابية في تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9ic

أفاد مراسلنا بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين حالة اثنين منهم خطرة، جراء اشتباك تخلله إطلاق للنار في أحد مراكز التصويت بالانتخابات البلدية في منطقة سور بمدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

إقرأ المزيد
منافسة شرسة على إسطنبول بانتخابات البلديات في تركيا
منافسة شرسة على إسطنبول بانتخابات البلديات في تركيا

وحسب تقارير إعلامية اندلع اشتباك بين مجموعتين من الناخبين استخدموا خلاله الأسلحة والعصي والحجارة.

ونتيجة للحادث قتل شخص وأصيب 11 آخرون، نقل اثنان منهم إلى المستشفى في حالة خطرة، كما تضررت سيارتا إسعاف تعرضتا للرشق بالحجارة.

وتشهد تركيا اليوم الأحد انتخابات الحكومات المحلية وحسب لجنة الانتخابات المركزية، سيشارك في التصويت 61.4 مليون ناخب.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن أن الانتخابات البلدية المقبلة في 31 مارس المقبل ستكون الأخيرة في مسيرته السياسية.

ولاحقا، أشار الممثل الرسمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جيليك إلى أن تصريح أردوغان هذا لا يعني اعتزاله السياسة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا