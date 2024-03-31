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عمدة كييف يرفض تجميد النزاع ويطالب الغرب بمزيد من الأسلحة

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عمدة كييف يرفض تجميد النزاع ويطالب الغرب بمزيد من الأسلحة
AP
عمدة كييف فيتالي كليتشكو
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أعرب عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن رفضه لتجميد النزاع وتقديم أي تنازلات لروسيا، مجددا دعوة الغرب لإرسال المزيد من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي والذخائر لأوكرانيا.

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ونقلت صحيفة "بيلد" عن كليتشكو قوله: "نحتاج إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ. فكرة تجميد النزاع خاطئة، وبدلا من ذلك نحتاج إلى المزيد من الدعم... لن نتخلى عن أراضينا لروسيا".

وفي وقت سابق، أشار رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني رولف موتسينيخ إلى ضرورة التفكير في احتمال تجميد النزاع في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا أن المناطق التي انضمت إليها أصبحت روسية إلى الأبد، وأنها ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق كافة أهدافها بغض النظر عن كم ونوع الدعم الغربي.

كما حذرت "الناتو" من أن أي قوات قد تظهر في أوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا وأولويّا للجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي

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