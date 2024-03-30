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مظاهرة من أجل مفاوضات سلام حول النزاع الأوكراني في برلين (فيديو)

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مظاهرة من أجل مفاوضات سلام حول النزاع الأوكراني في برلين (فيديو)
Globallookpress
برلين، 30 مارس 2024
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تجري في برلين اليوم السبت مظاهرة عيد الفصح من أجل مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا وضد تورط ألمانيا في النزاع الأوكراني.

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وقالت وكالة "نوفوستي" إن 6 آلاف شخص يشاركون في المظاهرة التي تجرى تحت شعار "القدرة القتالية؟ لن يحدث ذلك مرة أخرى". وأضافت أن المتظاهرين يحملون الأعلام الروسية والألمانية المزدوجة والأعلام الفلسطينية.

وجاء في إعلان للمظاهرة: "تريد الحكومة أن تجعل الجيش الألماني والسكان جاهزين للقتال. وتعتقد أن سياسة الانفراج كانت خطأ وأن السياسة الأمنية الأوروبية لا يمكن أن تكون موجهة الآن إلا ضد روسيا".

كما دعا المتظاهرون لوقف إمدادات الأسلحة إلى مناطق النزاع والسعي إلى السلام في جميع أنحاء العالم والنظام الأمني الأوروبي بمشاركة روسيا.

وقال الدبلوماسي السابق لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ميخائيل فون دير شولينبورغ: "من الجنون أن يحث السياسيون الخضر من شققهم المريحة التي لم تشهد حربا من قبل الأوكرانيين على النزول إلى الخنادق".

وتقام مسيرات من أجل السلام سنويا عشية عيد الفصح منذ سنوات عديدة. وأكبر مسيرة من أجل السلام هذا العام نظمتها حركة Friedenskoordination التي توحد مبادرات السلام المختلفة.

المصدر: روسيا

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