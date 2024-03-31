الأمن التركي يعتقل 51 مشبوها على صلة بـ"داعش"

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن أجهزة الأمن اعتقلت 51 شخصا على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي.

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وكتب علي يرليكايا وزير الداخلية التركي على منصة "X": "في إطار العمليات التي نفذت على مدى أربعة أيام في 21 محافظة، تم اعتقال 51 شخصا للاشتباه في صلاتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي".

وأشار الوزير إلى أن معظم الاعتقالات 10 جرت في أنقرة. كماا تم خلال العملية مصادرة وثائق ووسائط رقمية تتعلق بأنشطة التنظيم.

2️⃣1️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-18” operasyonlarında 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/ycAoxl3mVX — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 31, 2024

و كانت وزارة الداخلية التركية قد اعتقلت في فبراير 147 مشتبها بهم على صلة بتنظيم "داعش". وبحسب بيانات الوزارة تم على مدار العام اعتقال ما يقرب من 3 آلاف من أنصار التنظيم الإرهابي.

المصدر: تاس