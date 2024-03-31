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رومانيا تبدأ إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس

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رومانيا تبدأ إصدار تأشيرات
Sputnik
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أعلنت سفارة رومانيا في موسكو أنها ستشرع بداية من يوم 31 مارس الجاري في إصدار تأشيرات "شنغن" للروس، ويمكن تقديم الطلب في جميع قنصليات ارومانيا في روسيا.

وأوضحت سفارة رومانيا في تصريح صحفي يوم السبت أن جميع قنصلياتها في كل من موسكو وسانت بطرسبرغ وروستوف ستبدأ إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس.

كما أوضح مسؤولو السفارة أن التأشيرات الموحدة الصادرة بعد 31 مارس ستسمح للمواطنين الروس بدخول منطقة "شنغن" لمدة تصل إلى 90 يوما.

وأشار المسؤولون في سفارة رومانيا إلى أن التأشيرات الصادرة قبل 31 مارس 2024 يمكن استخدامها في الوقت نفسه طوال مدة صلاحيتها فقط للدخول إلى رومانيا، وأيضا على أساس الأحكام المنصوص عليها في قرار الاتحاد الأوروبي رقم 565/2014.

وأوضحت السفارة الرومانية: "على سبيل المثال، سيتمكن المواطن الأجنبي الذي لديه تأشيرة دخول مزدوجة أو متعددة صادرة عن رومانيا قبل 31 مارس 2024، من السفر على أساس تأشيرة رومانية إلى رومانيا وبلغاريا وقبرص".

المصدر: تاس

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