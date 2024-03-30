ليبيا.. جهاز دعم الاستقرار ينفي علاقته بصاحب فيديو هدّد بدخول تونس

نفى جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي اليوم السبت أي علاقة تربطه بالشخص الذي ظهر عبر مقطع فيديو مسيئا للعلاقات بين ليبيا وتونس.

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وأكّد جهاز دعم الاستقرار على أنّه سيتّخذ كافة الإجراءات اللازمة وفق التشريعات الوطنية وما تنص عليه أحكام القوانين النافذة تجاه المعنيين، مضيفا أنّ مثل هذه الممارسات الشائنة لا تمثل إلاّ مرتكبيها.

كما شدّد البيان على "تأصيل المبادئ الراسخة على صون علاقات الجوار الأخوية القوية والمتجذرة الضاربة في عمق التاريخ بين البلدين".

جاء ذلك عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه رجل وهو يتفوّه بعبارات مُستهجنة تمس العلاقات بين ليبيا وتونس.

المصدر: موازييك