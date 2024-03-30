إستونيا قلقة لنفاد ذخائر قوات كييف وعجزها عن إجلاء جرحاها

أعربت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس عن قلقها إزاء نفاد القذائف والذخائر لدى القوات الأوكرانية، وعجزها حتى عن إجلاء جرحاها تحت كثافة القصف الروسي.

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ونقلت شبكة الإذاعة والتلفزيون الإستونية (ERR) عن كالاس قولها: "أنا قلقة قليلا، حيث ترد تقارير من أوكرانيا تفيد بتأخر وصول الذخيرة. أقرأ الآن رسائل الجنود الأوكرانيين على الخطوط الأمامية التي يشيرون فيها إلى عدم قدرتهم حتى على إجلاء جرحاهم".

من جهته أشار وزير الدفاع الإستوني خانو بيفكور إلى أنه لم يعد لدى أوروبا أموال لشراء الذخيرة لأوكرانيا، إضافة إلى ضرورة فحصها قبل إرسالها إلى الجبهة، مما يعني وصولها نهاية العام الجاري على الأقل.

المصدر: نوفوستي