الخارجية الأمريكية: نرحب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة ونتطلع للعمل معها

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر يوم الجمعة، بأن واشنطن ترحب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة وتتطلع إلى العمل معها من أجل السلام والأمن والازدهار في المنطقة.

وقال ميلر في بيان نشرته وزارة الخارجية: "إننا نؤيد تعيين حكومة جديدة للسلطة الوطنية الفلسطينية تخدم مصالح الشعب الفلسطيني".

وأضاف الدبلوماسي أن واشنطن تعول على التعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة "لتعزيز السلام والأمن والازدهار" في المنطقة، وتتوقع أيضا أن تنفذ الحكومة الجديدة "إصلاحات ذات مصداقية".

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى، ومن المقرر أن تجرى مراسم أداء اليمين للحكومة الفلسطينية الجديدة يوم الأحد.

وفي نهاية فبراير الماضي، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية طلبا لعباس للاستقالة من حكومته.

وجاء الطلب وسط أنباء عن استمرار المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة "حماس"، لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة.

ومن جانبه، قبل الرئيس عباس استقالة حكومة اشتية وكلفه بالعمل كرئيس للوزراء بالوكالة لحين تشكيل حكومة جديدة.

المصدر: RT