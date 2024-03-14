الرئيس الفلسطيني يكلف رسميا محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، رسميا محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء في نص التكليف: "قررنا اختياركم رئيسا للوزراء وتكليفكم بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة خلال المهلة المحددة في القانون الأساسي".

ودعا عباس رئيس الحكومة المكلف "للالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتطويرها والارتقاء بها وتحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

تجدر الإشارة إلى أن عباس وافق يوم 26 الشهر الماضي على طلب استقالة الحكومة الفلسطينية الذي قدمه رئيس الوزراء محمد اشتية.

وتبع ذلك إصدار الرئيس مرسوما بقبولها، وتم تكليف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وفي فبراير الماضي، كشفت وسائل إعلام أن الرئيس عباس يعد لتشكيل حكومة جديدة، استعدادا لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.

وسبقت هذه الخطوة تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجلس الوزاري الأمني المصغر يوم 23 فبراير، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.

المصدر: RT