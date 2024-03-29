قال لاري جونسون، عميل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن يدرك أنه إذا قرر إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، يعني أنها لن تعود.

وعبّر جونسون عن رؤيته هذه خلال مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب" قائلا: سوف يتعلم ماكرون الدرس الذي تعلمه في السابق نابليون، لا تغزوَنّ روسيا!!! وقال جونسون: "لا ترسلوا قوات فرنسية إلى روسيا لأنها لن تعود!"

وشكك الخبير الأمريكي في اتخاذ الرئيس الفرنسي خطوة فعلية في هذا الاتجاه بسبب استضافة فرنسا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس، لذلك لن يرغب ماكرون في تعريض هذا الحدث الكبير للخطر.

كما استذكر جونسون كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه إذا ظهرت القوات الفرنسية في أوكرانيا، فسيتم تدميرها.

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وفي نهاية فبراير، لم يستبعد ماكرون إرسال جنود أوروبيين إلى أوكرانيا، وأكد لاحقا أن موقف باريس من الصراع الأوكراني قد تغير.

ووفقا له، الآن "لم تعد هناك خطوط حمراء، ولا يوجد حدود في مسألة مساعدة كييف".

وفي وقت سابق، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، ماكرون إلى "التفكير ملياً" قبل التحدث عن إرسال جنود إلى أوكرانيا.

المصدر: غازيتا