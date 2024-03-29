جهاز الأمن الروسي يعلن توقيف مواطن أوكراني متورط في قصف لوغانسك

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أنه ألقى القبض على مواطن أوكراني في مدينة لوغانسك، مشيرا إلى أنه متورط في قصف المدينة بصواريخ Storm Shadow في مايو 2023.

وأشار جهاز الأمن إلى أن الشخص المذكور كان يجمع معلومات عن أماكن انتشار القوات الروسية ومختلف المواقع وينقلها إلى الجانب الأوكراني.

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وحسب قول جهاز الأمن الروسي، فإن الرجل اعترف بضلوعه في توجيه الضربة الأوكرانية على مدينة لوغانسك بصواريخ Storm Shadow البريطانية في مايو 2023، وبتخطيطه لتفجير مستشفى بتكليف من جهاز الأمن الأوكراني.

وتم فتح تحقيق جنائي مع المواطن الأوكراني الذي تم القبض عليه، حيث يتهم بالتجسس. وهو رهن الاعتقال حاليا.

المصدر: نوفوستي