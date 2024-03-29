الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 16 آخرين في معارك بمدينة خان يونس (صورة)

أعلن الجيش الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة مقتل الرائد ألون كودرياشوف 21 عاما من وحدة إيغوز في لواء الكوماندوس، وإصابة 16 آخرين بينهم 6 بحالة خطيرة في المعارك جنوب قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أن الرقيب ألون كودرياشوف 21 عاما من موديعين من وحدة إيغوز التابعة للواء الكوماندوس، لقي حتفه في معركة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أن أصاب صاروخ آر بي جي المبنى الذي كان يتحصن فيه".

وأشارت الصحيفة إلى أن ستة جنود آخرين من الوحدة ذاتها أصيبوا بجروح خطيرة في نفس الحادث، وأن عشرة مقاتلين آخرين أصيبوا بجروح مختلفة، وتم إجلاء المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء اليوم الجمعة، كشف الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 أكتوبر (إطلاق حركة "حماس" لعملية طوفان الأقصى) وخلال توغله البري في غزة.

وبحسب الموقع فإن حصيلة القتلى بين الجنود والضباط في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على قطاع غزة أصبحت 598 قتيلا.

هذا وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد اجتماع منفرد مع رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع، أنه سيسخّر كافة الإمكانيات لإعادة الأسرى لدى "حماس".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 32 ألف قتيل وما يزيد عن 75 ألف مصاب معظمهم من الأطفال والنساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: RT