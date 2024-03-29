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بوتين: علاقاتنا مع دول الجوار تحظى بالأولوية

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بوتين: علاقاتنا مع دول الجوار تحظى بالأولوية
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أشار الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي إلى أن روسيا تولي الأولوية على الصعيد الخارجي للعلاقات مع بلدان الجوار، وتنطلق في ذلك من مراعاة المصالح المتبادلة.

وقال بوتين خلال الاجتماع: "عند بناء العلاقات مع شركائنا على الساحة الدولية، نتحدث دائما عن حقيقة أن العلاقات مع أقرب شركائنا، مع أصدقائنا، مع جيراننا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا".

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وتابع: "مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع جيراننا ينمو باستمرار ونحن ننطلق دائما من حقيقة أن هذه الاتصالات يجب أن تبنى على أساس المصالح المتبادلة ومراعاتها".

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسا مجلسي الفيدرالية فالنتينا ماتفيينكو و"الدوما" فياتشيسلاف فولودين، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: تاس

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