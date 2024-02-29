أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية أنه لدى روسيا علاقة وطيدة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال بوتين: "لدينا علاقة وطيدة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

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وأضاف: "لدينا شراكات مع الدول العربية لتعزيز العلاقات، وكذلك الحال مع دول أمريكا اللاتينية، وهناك عدد من البرامج لنشر اللغة الروسية حول العالم".

وأكد بوتين أن روسيا تعتزم بناء بنية تحتية مالية عالمية جديدة بعيدة عن السياسة مع الدول الصديقة.

وأضاف: "جنبا إلى جنب مع الدول الصديقة، سنواصل إنشاء ممرات لوجستية فعالة وآمنة وبناء هيكل مالي عالمي جديد بعيد عن السياسة، على أساس تكنولوجي متقدم، خاصة وأن الغرب يزعزع بنفسه الثقة في عملاته ونظامه المصرفي".

وتابع: "نرى آفاقا كبيرة في بناء شراكة أوراسية في ظل التكامل بين خطط الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة "حزام واحد.. طريق واحد" الصينية، كما أن الحوار بين روسيا وبلدان "آسيان" يتطور بشكل إيجابي، كما تمثل القمم الروسية الأفريقية إنجازا كبيرا، وتؤكد دول القارة الأفريقية بشكل متزايد على مصالحها وحقها في السيادة، ونحن ندعم بإخلاص كل هذه التطلعات، وتتمتع روسيا بعلاقات جيدة طويلة الأمد مع الدول العربية".

المصدر: RT