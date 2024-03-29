 
مباشر

كييف: مستعدون لبحث مقترح ترامب تقديم المساعدات لأوكرانيا على شكل قروض

أخبار العالم

كييف: مستعدون لبحث مقترح ترامب تقديم المساعدات لأوكرانيا على شكل قروض
AFP
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x94t

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا استعداد بلاده لبحث مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمويل المساعدات العسكرية وغيرها لأوكرانيا عبر قروض تقدمها واشنطن.

إقرأ المزيد
ترامب يقترح
ترامب يقترح "نقطة تحول كبيرة" بخصوص المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

وقال كوليبا في حديث لصحيفة "فايننشل تايمز": "أعلن ترامب أنه لا يعارض تقديم المساعدات لأوكرانيا ويريد ببساطة تغيير أسلوب تقديمها من منح، إلى قروض بفائدة صفر".

وأضاف أن واشنطن ستقدم حزمة جديدة من المساعدة لأوكرانيا وستواصل مساعدتها بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

ولم يوافق الكونغرس الأمريكي حتى الآن على طلب جديد لتقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا.

من جهتها أعلنت الإدارة الأمريكية أنها استنفدت إمكانيات تمويل المساعدات العسكرية لكييف منذ ديسمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا