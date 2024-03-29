صحيفة "كوريا هيرالد" تعتذر عن نشرها رسما كاريكاتوريا عن هجوم "كروكوس" الإرهابي

اعتذرت صحيفة "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية عن رسم كاريكاتوري نشرته في 27 مارس عن هجوم "كروكوس" الإرهابي.

وكتبت الصحيفة: "كوريا هيرالد تعرب عن تعازيها العميقة لضحايا هجوم كروكوس الإرهابي المأساوي، ونشارك الناس هذا الحزن الهائل".

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وأضافت: "وفي هذا الصدد، نأسف بشدة لنشر الرسوم الكاريكاتورية في عدد 27 مارس، ونعترف ونحترم مشاعر أولئك الذين أساء لهم هذا الكاريكاتور".

وفي وقت سابق، أعربت سفارة روسيا في سيئول عن مشاعر الصدمة والغضب الشديد لقيام صحيفة "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية بنشر كاريكاتير قبيح عن الهجوم الإرهابي.

وأضافت السفارة في بيان: "نحن على قناعة بأن هذا العمل الوقح يسيء بنفس القدر لمشاعر المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين يشاركون الروس آلام هذه المأساة الرهيبة ويدعمون بكلمات دافئة ذوي القتلى والجرحى، ونحن ممتنون لهم بصدق على ذلك".

يذكر أن حكومة كوريا الجنوبية أعربت السبت عن "تعازيها العميقة لأسر قتلى الهجوم الإرهابي الوحشي على قاعة "كروكوس"، مضيفة أن كوريا "تشاطر الشعب الروسي حزنه" في هذه المأساة.

المصدر: نوفوستي