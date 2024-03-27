السفارة الروسية تندد بنشر صحيفة كورية جنوبية صورة كاريكاتير قبيحة عن مأساة "كروكوس"

أعربت سفارة روسيا في سيئول عن مشاعر الصدمة والغضب الشديد لقيام صحيفة "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية بنشر كاريكاتير قبيح عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" بضواحي موسكو.

وعلقت السفارة عبر حسابها في "تليغرام" على الكاريكاتير الذي ظهر في صحيفة The Korea Herald اليوم الأربعاء، متسائلة:

"لعل الصحيفة التي ارتكبت هذا الفعل المثير لأقصى درجة من الاشمئزاز، تريد الاختباء وراء مبدأ حرية التعبير أو القول إن هذا المنشور لا يعكس موقف هيئة التحرير؟ ثم ألا تنوي الصحيفة الضحك على ضحايا الهجمات والمآسي الإرهابية الأخرى؟ أم أن النكات الدنيئة من هذا النوع مخصصة لروسيا ومواطنيها فقط، والذين كما يبدو لا يطبق عليهم أصحاب ومروجي هذه المادة المقرفة في سخريتها، أحكام العلاقات المقبولة في المجتمع البشري؟"

وتابع بيان السفارة الروسية: "نحن على قناعة بأن هذا العمل الوقح يسيء بنفس القدر لمشاعر المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين يشاركون الروس آلام هذه المأساة الرهيبة ويدعمون بكلمات دافئة ذوي القتلى والجرحى، ونحن ممتنون لهم بصدق على ذلك".

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وأضاف: "لحسن الحظ، فإن أولئك الذين يعتبرون الاستهزاء بحزن الآخرين "حالة طبيعية جديدة" يشكلون قلة قليلة. أما من لديهم حياء وضمير، فيلتزمون بالمبادئ الأخلاقية المتعارف عليها، وفي الأوقات العصيبة يمدون يد العون لبعضهم البعض ويظهرون الرحمة والتعاطف".

يذكر أن حكومة كوريا الجنوبية أعربت السبت عن "تعازيها العميقة لأسر قتلى الهجوم الإرهابي الوحشي على قاعة كروكوس"، مضيفة أن كوريا "تشاطر الشعب الروسي حزنه" في هذه المأساة التي أودت بحياة 140 شخصا في حصيلة غير نهائية.

المصدر:RT