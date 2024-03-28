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الدول الغربية تمنع عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ذكرى قصف يوغسلافيا

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الدول الغربية تمنع عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ذكرى قصف يوغسلافيا
Globallookpress
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منعت الدول الغربية، يوم الخميس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، دعت إليها روسيا، لمناقشة قصف دول الناتو ليوغسلافيا قبل 25 عاما.

وطلبت فرنسا طرح مسألة عقد الجلسة على التصويت في مجلس الأمن، حيث أيدت روسيا والصين والجزائر وسيراليون ودولتان أخريان عقد الجلسة وامتنعت الدول التسع المتبقية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وبالتالي لم يكسب موضوع الذكرى الـ 25 لقصف يوغسلافيا العدد الضروري من الأصوات لعقد الجلسة بشأنه.

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وكانت فرنسا والولايات المتحدة قد أفشلتا عقد جلسة حول هذا الموضوع يوم الاثنين الماضي أيضا.

وقالت روسيا إن الدول الغربية تسعى لإحباط عقد الجلسات بشأن هذا الموضوع لأنها "خائفة من المناقشة العلنية" لقصف الناتو ليوغسلافيا.

يذكر أن دول الناتو نفذت عملية عسكرية ضد يوغسلافيا خلال الفترة بين مارس ويونيو عام 1999، حيث اتهمت السلطات اليوغسلافية بممارسة التطهير العرقي في إقليم كوسوفو الذي شهد مواجهات بين الصرب والألبان.

المصدر: نوفوستي

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