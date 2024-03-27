بوليانسكي: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة الخميس بمناسبة ذكرى قصف يوغوسلافيا

قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدا الخميس جلسته بمناسبة مرور 25 عاما على عدوان الناتو على يوغوسلافيا.

يوم الاثنين الماضي، عطلت فرنسا والولايات المتحدة انعقاد هذه الجلسة، التي طلبتها روسيا. وذكر المندوب الفرنسي أن هذا الموضوع لم يعد آنيا في الوقت الراهن، وزعم بأنه لم يقم أحد بتنسيق جدول أعمال الاجتماعات لهذا اليوم مع فرنسا. هذا على الرغم من أن الرئاسة اليابانية للمجلس كانت قد وافقت من قبل على جدول الأعمال، إلا أن باريس أصرت على طرح الموضوع للتصويت، ونتيجة لذلك لم يتم عقد الاجتماع.

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وذكرت البعثة الدائمة الروسية أن السبب الحقيقي لتعطيل الجلسة، هو أن ممثلي الدول الغربية يخشون مناقشة عامة في مجلس الأمن الدولي حول قصف الناتو ليوغوسلافيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعربت عن سخطها إزاء السلوك غير المهني للوفد الفرنسي الذي أدى إلى تعطيل عمل جلسة مجلس الأمن الدولي حول عدوان حلف "الناتو" على يوغوسلافيا عام 1999.

وأضاف بوليانسكي: "لقد طلبنا مرة أخرى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن عدوان الناتو على يوغوسلافيا. وبعد يوم من المقاومة الشرسة من جانب خصومنا، تمكنا من قيام الرئاسة اليابانية بتحديد موعد الاجتماع في يوم 28 مارس الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (22:00 بتوقيت موسكو)".

المصدر: نوفوستي