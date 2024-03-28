ألمانيا وفنلندا تتفقان على استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب محادثة هاتفية، اتفقا خلالها على ضرورة استمرار الدعم لأوكرانيا في الصراع مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت: "تحدث المستشار أولاف شولتس هاتفيا اليوم مع رئيس جمهورية فنلندا، ألكسندر ستوب، وهنأه على توليه منصبه، وأعرب المستشار عن سعادته بانضمام فنلندا مؤخرا إلى حلف شمال الأطلسي".

إقرأ المزيد

وأضاف: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول قضايا الأمن الأوروبي... واتفق المستشار الألماني ورئيس فنلندا على أن يواصلا دعم أوكرانيا في جهودها الدفاعية ماليا ومن خلال تزويدها بالمعدات العسكرية".

وأشار إلى أن الطرفين "ناقشا الوضع في الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة".

يذكر أن الدول الغربية قدمت دعما غير محدود لنظام كييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: "نوفوستي"+RT