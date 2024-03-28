أنقرة: هجوم "كروكوس" الإرهابي ما كان ليتم دون دعم استخبارات أجنبية

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر سيليك أن هجوم "كروكوس" الإرهابي في ضواحي موسكو مؤخرا ما كان ليتم دون دعم استخبارات أجنبية.

وقال سيليك في مقابلة مع قناة "إن تي في": "لم يكن هذا الهجوم الإرهابي ليحدث بدون دعم استخباراتي أجنبي لتنظيم "داعش" الإرهابي ولا يمكن للتنظيم تنفيذ مثل هذا الهجوم بمفرده".

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وصرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف في وقت سابق بأن واشنطن سلمت موسكو معلومات حول الإعداد لهجوم إرهابي في روسيا مطلع مارس، مشيرا إلى أن هذه المعلومات "كانت سطحية".

من جهتها أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن أجهزة الأمن الأوروبية والأمريكية أخفت عن الجانب الروسي معلومات حول هجوم "كروكوس" الإرهابي، "منعا لكشف مصادر معلوماتها وأساليبها الاستخبارية".

المصدر: نوفوستي