الدفاع الروسية تعلن القضاء على 680 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 131 مسيرة خلال 24 ساعة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 680 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 26 صاروخا و131 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بلغت خسائر العدو 30 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.
- على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وبلغت خسائر العدو 370 عسكريا وآليات عسكرية ومدافع غربية.
- على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 7 هجمات وبلغت خسائر العدو 95 عسكريا ومدرعات بينها "برادلي" أمريكية ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.
- على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وتم القضاء على 145 عسكريا وتدمير معدات للعدو.
- على محور خيرسون حسنت قواتنا مواقعها على طول خط المواجهة وبلغت خسائر العدو 40 عسكريا ومعدات عسكرية وآليات منها ناقلة جنود مدرعة أمريكية M113 ومدافع غربية.
أسقطت دفاعاتنا 26 صاروخا HIMARS أمريكية و"Vampire" تشيكية.
إسقاط 131 مسيرة أوكرانية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية