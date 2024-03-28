أوكرانيا تطلب أنظمة "باتريوت" من كوريا الجنوبية

طلب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا من كوريا الجنوبية تقديم أنظمة "باتريوت" الأمريكية الصنع للدفاع الجوي لبلاده.

وقال كوليبا خلال مؤتمر صحفي له في العاصمة البولندية وارسو، يوم الأربعاء: "حسبما أعرف، تستخدم كوريا الجنوبية أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي. وهذا سلاح غير فتاك لأنه يسقط الصواريخ دون أن يقتل أحدا".

وتابع قائلا: "ولذلك أود أن أغتنم الفرصة وأدعو حكومة كوريا الجنوبية إلى إيجاد إمكانية لتسليم أنظمة "باتريوت" لأوكرانيا وغيرها من الأنظمة المضادة للصواريخ".

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وجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية قدمت لأوكرانيا مساعدات إنسانية ومالية، إضافة إلى العتاد العسكري، لكنها رفضت توريد الأسلحة الفتاكة والذخيرة.

وتحدث مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص الذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي، وتناقش مسألة توريداتها مع الشركاء الغربيين.

وفي 25 مارس صرح وزير الخارجية كوليبا بأن الدول الغربية لا تعتزم تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" إضافية، لكنها مستعدة لتقديم الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي من أنواع أخرى.

المصدر: تاس