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ستوكهولم تعترف بتجنيد سفارة كييف المرتزقة في السويد

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ستوكهولم تعترف بتجنيد سفارة كييف المرتزقة في السويد
AFP
علم السويد
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اعتبر متحدث الخارجية السويدية توماس فانيسك أنه "يحق للسفارة الأوكرانية في ستوكهولم تجنيد السويديين للقتال في أوكرانيا، لأن ذلك لا يتعارض مع القانون الدولي".

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وقال فانيسك في حديث لوكالة "نوفوستي": "دفاع أوكرانيا عن وحدة أراضيها لا يتعارض مع القانون الدولي ومشاركة السويديين في الدفاع عن أوكرانيا مشروعة".

وتوجد في المواقع الإلكترونية للسفارات الأوكرانية في ستوكهولم وغيرها من العواصم معلومات حول "الفيلق الدولي" لتجنيد المرتزقة.

وفي وقت سابق أشار ضابط الاستخبارات الطاجيكية العقيد المتقاعد بختيير رحمانوف إلى أن تجنيد الإرهابيين الذين هاجموا قاعة "كروكوس" مؤخرا في موسكو، تم عبر السفارة الأوكرانية في طاجيكستان.

المصدر: نوفوستي

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