كرونولوجيا هجوم "كروكوس" الإرهابي

تاريخ النشر:27.03.2024 | 20:11 GMT | أخبار روسيا
تفاصيل العملية الإرهابية، منذ بدايتها إلى غاية اعتقال المتورطين فيها في هذا العرض..
تستعد ألمانيا لإضافة أسئلة جديدة في اختبار منح الجنسية تتركز حول معاداة السامية، والتزام ألمانيا تجاه إسرائيل، والحياة اليهودية في البلاد.
حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإسرائيليين من أنهم يفقدون الدعم الدولي للحرب في غزة، مجددا دعوته إلى إنهائها.
أكد الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء أنه قتل مروان عيسى الرجل الثاني في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، بأن واشطن تعتقد أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، لا يفرض التزامات جديدة على الأطراف لكن له ثقله ويجب احترامه.
علق وكيل وزارة الأوقاف المصري الأسبق والكاتب والباحث الإسلامي سعد الفقي، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول القضاء على هامان وعملية رفح العسكرية.
أكد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي قدموا شهادات مفصلة عن الجهة التي أمرت بالهجوم ومن ساعدهم في ذلك.
تساءل رواد منصات التواصل الاجتماعي عمن ستحمل لقب السيدة الأولى في البلاد بعد فوز باسيرو ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية وهو أول رئيس سنغالي يدخل القصر بزوجتين شرعيتين
كشفت مصادر لـRT تفاصيل هامة عن حلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية في الأسبوع المقبل.
قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق إنه لا ثقة في الرواية الإسرائيلية عن اغتيال القيادي مروان عيسى، مشددا على أن القول الفصل بهذا الشأن يعود لقيادة "كتائب القسام".
ردت وزارة التجارة التركية في بيان، اليوم الثلاثاء، على عدة تقارير إعلامية تحدثت عن توريد ذخيرة وأسلحة لصالح إسرائيل مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء ووصفتها بالمزيفة والتلاعب بالحقائق.
كشفت دراسة غير مسبوقة أن التدخين الإلكتروني قد يحدث تغيرات في الخلايا يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
قال عميد معهد البحوث الفلكية في مصر، الدكتور طه رابح، إن يوم الثلاثاء 9 أبريل المقبل سيكون متمما لشهر رمضان 1445 هجرية وأن الأربعاء 10 أبريل سيكون غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك.
أعادت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس نشر رسالة صوتية سابقة لقائد "هيئة أركان المقاومة" محمد الضيف "أبو خالد" يدعو فيه للزحف نحو فلسطين وتحرير المسجد الأقصى.
شهدت 3 محطات صرف صحي في مصر انفجارات هائلة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفيي الخانكة والسلام لتلقي العلاج.
فجر المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم علاء نبيل، مفاجأة من العيار الثقيل بترحيل عدد من اللاعبين المزورين من قبل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.
وجه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، رسالة شكر للشعب السعودي، ولكل محبيه ومتابعيه، بعد دعمهم ومساندتهم له.
أعلن أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا سابقا مسؤولية كييف عن هجوم "كروكوس" الإرهابي في زلة لسان على الهواء حول هذا الموضوع أثناء مناقشته على إحدى قنوات "يوتيوب".
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، تصريحا للمتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أوليفييه رافوفيتش، خلال مداخلة تلفزيونية حول الدعم الجزائري لفلسطين والصلح بين فتح وحماس.
عبر كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر والبرتغال، عن غضبه الشديد عقب نهاية مباراة منتخب بلاده أمام سلوفينيا، بالمباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء.
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إدانة المملكة بأشد العبارات لإعلان إسرائيل مصادرة أراض تبلغ مساحتها 8 آلاف دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية.
كشف تجار في مصر أن شركة بيبسي أقرت خصومات وتخفيضات مؤقتة، على أسعار بعض منتجات المشروبات الغازية بداية من اليوم الأربعاء 27 مارس 2024.
اعترف رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فيتولد بانكا بأن الغرب يعد مؤامرة واسعة النطاق ضد ألعاب الصداقة العالمية المقررة في روسيا الصيف المقبل.
أعلنت السلطات في بالتيمور، مساء الثلاثاء، تعليق عمليات البحث عن 6 أشخاص فقد أثرهم إثر انهيار جسر مروري في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية جراء اصطدام ناقلة حاويات به.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حديثا يظهر من خلاله سير إحدى عربات سكك حديد مصر على قضبان السكك الحديدية في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه من غير المتوقع أن تحتاج موسكو إلى المساعدة الغربية في التحقيق في هجوم "كروكوس" الإرهابي، لما فيها من معايير مزدوجة ومقاصد مشبوهة.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لتنفيذ هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
كتبت صحيفة "ديلي شينشو" اليابانية أن مراسلا يابانيا زار ماريوبول وتحدث مع السكان وسمع عكس ما يشاع عن مزاج الأهالي هناك وتبين أنهم باتنظار الانضمام إلى مقاطعة روستوف لتتحسن أوضاعهم.
قال مصدر في الخارجية الروسية لمراسل وكالة نوفوستي، إنه يجب على المواطنين الروس أن يدرسوا بدقة كل المخاطر عند التخطيط للسفر إلى الخارج والإقامة في هذه الدولة أو تلك.
كانت تسمى كالبي، وبعد أن اجتاز القائد الأموي طارق بن زياد المضيق إيذانا بفتح شبه جزيرة أيبيريا في عام 711، أصبحت تحمل اسمه، ومنذ مطلع القرن 18 دخلها البريطانيون ولا يزالون هناك.
أصدرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية مساء الأربعاء بيانا ردت من خلاله على خبر نشرته شبكة "NBC" الأمريكية بخصوص تراجع بنيامين نتنياهو عن عدم إرسال وفد إلى واشنطن بسبب موقفها بمجلس الأمن
حذر خبراء الصحة من أن فيروسا "مختبئا" يمكن أن يعود هذا الربيع، ويتسبب في دخول المستشفى أو الوفاة لدى أولئك الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل مهين وغير لبق، مرة أخرى أثناء حديثه أمام مجموعة من الناخبين في ولاية كارولينا الشمالية.
أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها أصابت خلال آخر 24 ساعة مواقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية باستخدم أسلحة الطيران والطائرات بدون طيار والصواريخ والمدفعية.
احتاجت الصواريخ الروسية "تسيركون" التي أطلقتها السفن الحربية الروسية الراسية في البحر الأسود في 25 مارس الجاري، فترة 3 دقائق فقط لتضرب الأهداف الهامة في العاصمة الأوكرانية كييف.
لم تترد الصحفية الفرنسية آن نيفا في إخفاء بهجتها وإعجابها بما وصفته "نجاح الأوكرانيين" في هجوم "كروكوس" الإرهابي، وقالت إنه في حال كانوا هم من فعلوا ذلك فإنها حقا "ضربة معلم"!.
رويدًا رويدًا تتكشف الحقائق حول هجوم كروكوس الإرهابي، فعقب إلقاء القبض على منفذي الهجوم ها هو مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف يعلن أن المعلومات الأولية
كشفت التحقيقات الأولية مع الإرهابيين الذين هاجموا مركز "كروكوس" للحفلات في ضواحي موسكو، بعض التفاصيل المتعلقة ببياناتهم الشخصية وحيثيات تنظيم العملية الإرهابية ودور كل منهم فيها.
دعا مجلس الرقابة المشرف على شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام، إلى إنهاء الحظر الشامل على المحتوى الذي يتضمن كلمة "شهيد"، مؤكدا أن الحظر بات "غير ضروري بل ويقيد حرية التعبير".
انتقدت العضو السابقة عن الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي ليز تشيني، إطلاق الرئيس السابق دونالد ترامب مبادرة لبيع الأناجيل، قائلة إن عليه قراءة ما يقوله الكتاب المقدس عن الزنا.
يعرف على نطاق واسع أن تناول الطعام قبل موعد الذهاب إلى الفراش يمكن أن يضر بجودة النوم، ولكن هذا يتوقف على نوعية الطعام التي تتناولها.
اتهمت لجنة خاصة تابعة للبرلمان الليتواني والتي حققت في قضية التسريب من أجهزة المخابرات في ما يسمى بقضية المخبر، إدارة أمن الدولة ودائرة التحقيقات الخاصة بإخفاء البيانات الحقيقية.
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء مقتل جندي من لواء "جفعاتي" في معارك جنوبي قطاع غزة.
قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بيع الأناجيل قائلا إنه "يجب أن نجعل أمريكا تصلي مرة أخرى".
فوجئ مواطن مصري بغياب أربعة مسامير وعمودي تثبيت عقب إجراءه عملية لاستئصال غضروف قطني وتثبيت العمود الفقري رغم حصوله على تقرير طبي رسمي من المستشفى يفيد بذلك.
أفاد مراسلنا اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية، كثفت غاراتها خلال الساعات الأخيرة على مختلف مناطق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، مستهدفة منازل الفلسطينيين.
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، صباح يوم الأربعاء، استهداف قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية بطائرات مسيرة، مساء أمس الثلاثاء.
قال فلاديمير روغوف رئيس لجنة شؤون السيادة بالمجلس الاجتماعي الروسي، إن سبب إقالة أليكسي دانيلوف من منصب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا كان تسببه بفضيحة دبلوماسية.
تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أمس الاثنين أول قرار له منذ بدء الحرب في غزة، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، لكن تم تعديل كلمة واحدة في القرار تفاديا للفيتو الأمريكي فما هي؟
أعلنت حركة طالبان الأفغانية استعدادها لتطبيق حدود الشريعة الإسلامية في البلاد وتحديدا الجزئية المتعلقة برجم النساء كعقوبة على جريمة الزنا، بينما حد الزنا في القرآن هو 80 جلدة.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن ممثلي الغرب أدركوا أنهم "سيتخلفون عن الركب" إذا لم يغيروا موقفهم تجاه هجوم "كروكوس الإرهابي"، لذلك زاروا أمس الخارجية الروسية.
كشفت دراسة صينية أن الرجال الذين يعيشون في مدن شديدة التلوث قد يعانون من العجز الجنسي.
كشف رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، الأربعاء، مطالب حركة حماس في المفاوضات الجارية بشأن غزة، وشروط الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
يتميز مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل أيضي (MASLD) بزيادة تراكم الدهون في الكبد بسبب عوامل، مثل السمنة ومرض السكري من النوع الثاني.
ألحق منتخب الأردن هزيمة ساحقة بضيفه الباكستاني (7-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من الدور الثاني للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ليس لديها دول غير صديقة، بل هناك نخب غير صديقة في هذه الدول.
وصل الربيع إلى نصف الكرة الشمالي معلنا بدء دفء الطقس. لكن في أحد البلدان على وجه الخصوص، هناك مدينة شديدة الحرارة لدرجة أنه يمكن رؤية الطيور تتساقط ميتة من السماء.
تشهد الكرة الأرضية، أول خسوف قمري لعام 2024، غدا الاثنين، من نوع "شبه ظلي"، ولن يرى في المنطقة العربية، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445.
أكد البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا ظهور محاولات للعب على الوتر الديني والقومي ضد روسيا بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي ومحاولة تأليب أتباع ديانتين تقليديتين ضد بعضهما البعض.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها وجهت خلال آخر 24 ساعة ضربة مكثفة لمركز صنع القرار ومواقع المخابرات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
قرر طالبان في ماريوبول الروسية إبلاغ الجهات المسؤولة في منطقتهم بعد تلقيهما رسائل من مجهول عبر تطبيق "تلغرام" تعرض عليهما مبالغ مالية مقابل تنفيذ هجوم على مدرسة في منطقتهم.
كشفت الإعلامية المصرية نشوى الرويني تفاصيل اللقاء الذي جمعها بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي /ألكسندر بورتنيكوف/ أن المعلومات الأولية تشير إلى تورط الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا في هجوم كروكوس الإرهابي.
أدى انهيار جسر بالتيمور إلى شل تاسع أكبر ميناء تجاري لتصدير البضائع في الولايات المتحدة، وحذرت تقارير إعلامية من أن انهيار الجسر يتسبب قي أزمة تجارية بقيمة 81 مليار دولار.
ستسمح القنابل فائقة الثقل FAB-3000 للجيش الروسي بحل المهمات الجديدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. حول ذلك، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد":
وصفت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار السؤال الموجه إليها عن الصحة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن وعما إذا كان مصابا بالخرف بأنه "أمر مهين".
أنقذ الدولي الجزائري ياسين بنزية منتخب بلاده من الهزيمة أمام ضيفه الجنوب إفريقي (3-3) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، بمدينة براقي الجزائرية.
التهمت النيران بمنطقة البحوث التابعة لقرية أم عزام بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية المصرية، مخلفات زراعية وانتقلت منها لأراض مجاورة ممتلئة بالمحاصيل.
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في تحذير نشره على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، إن بلاده ستواجه في المستقبل القريب تهديدا لمصالحها القومية.
أكد مسؤولون أمريكيون أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على توفير الأمن للميناء "المؤقت" الذي ستشيده الولايات المتحدة على شاطئ قطاع غزة لنقل المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.
توج منتخب كرواتيا بلقب بطل النسخة الأولى لكأس عاصمة مصر 2024، الدولية الودية لكرة القدم، بفوزه على صاحب الأرض منتخب "الفراعنة"، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر الموقف الأمريكي تجاه التحقيق في هجوم "كروكوس" الإرهابي متحيزا بشكل واضح، لأنه يحاول "إبعاد أوكرانيا عن الأذى".
قدم المحامي المصري وليد الفولي بلاغا للنائب العام ضد منصة "1XBET" للمراهنات لاستخدامها فيديوهات مفبركة لمشاهير لحصد المشاهدات وزيادة الأرباح.
كشفت عالمة الأحياء إيرينا ليالينا، من كلية العلوم الطبيعية بجامعة التعليم الروسية، فوائد الحلاوة الطحينية لصحة الإنسان.
أفادت مصادر إعلامية ومحلية في اليمن بأن خالد محمد زيدان نجل أمير تنظيم "القاعدة" محمد صلاح الدين زيدان المعروف بـ"سيف العدل"، لقي مصرعه في حريق شب في منزله بمحافظة مأرب اليمنية.
تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أمس الاثنين أول قرار له منذ بدء الحرب في غزة، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
أجريت مراسم تشييع مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا بهروز واحدي في العاصمة دمشق، بعد مقتله بغارة على دير الزور.
صرح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن المنظمة الدولية لا يمكنها التحقق أو تأكيد المعلومات حول الأثر الأوكراني في الهجوم الإرهابي على "كروكوس".
جمعت شركتا الصرافة في بنكي الأهلي المصري ومصر 6.45 مليار جنيه، من حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف وحتى الآن.
قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للصحفيين أمس الثلاثاء، إن حكومة بلاده لا تدعم تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الباكستاني- الإيراني، وتحذر من مخاطر العقوبات عند التعامل مع طهران.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قلق من خسارة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، لذلك اتصل بالرئيس الأسبق باراك أوباما للحصول على المشورة.
استخدم العسكريون الروس قذيفة "كراسنوبول" المدفعية الموجهة الحديثة لتوجيه ضربة دقيقة على مواقع القوات الأوكرانية حيث مدفع هاوتزر تابع لحلف الناتو عيار 155 ملم.
حذر رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر من نتائج وخيمة على إغلاق السفارات والممثليات الدبلوماسية الأمريكية في دول العالم خلال رئاسة جو بايدن للبلاد.
واشنطن وعدت أنقرة بتحذيرها من الانتهاكات المحتملة للقيود المفروضة على روسيا، فقبلت أنقرة الالتزام بالعقوبات. حول ذلك، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا":
أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء، حكمها بإعدام 4 متهمين وسجن اثنين آخرين مدى الحياة، في قضية اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد في العام 2013.
شكك الصحفي البلجيكي إيلايجا مانييه في مصداقية إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم "كروكوس" الإرهابي في ضواحي موسكو، وذلك بناء على تحليل البيان والفيديو اللذين نشرهما التنظيم.
كشف المدير العام للشركة الروسية "روساتوم ردس" أليكسي أسينوفسكي عن توريد جهازي Tianox المنتج لأكسيد النيتريك إلى مصر، ويستخدم الجهاز بشكل خاص في مجال الرعاية الصحية للأطفال.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن عضوا رئيسيا في "الجماعة الإسلامية" قتل بغارة جوية على جنوب لبنان، فيما أكد "حزب الله" أن الغارة استهدفت مركز الجمعية الطبية الإسلامية وأدت إلى مقتل مدنيين.
ذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم العثور على جثة سارق وضع حدا لحياته شنقا داخل محكمة مصر الجديدة، مستغلا تواجده في دورة المياه.
كشف مخترع الروبوت السعودي "سارة" أن تصميمه يتفاعل مع البشر دون الحديث عن الجنس أو السياسة على الإطلاق.
قال فلاديمير روغوف رئيس لجنة شؤون السيادة بالمجلس الاجتماعي الروسي، إنه توجد تفاصيل مثيرة للاهتمام في سيرة سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الجديد ألكسندر ليتفينينكو.
أعربت سفارة روسيا في سيئول عن مشاعر الصدمة والغضب الشديد لقيام صحيفة "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية بنشر كاريكاتير قبيح عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" بضواحي موسكو.
قالت وسائل إعلام عبرية إن طواقم المفاوضات الإسرائيلي حول صفقة الرهائن قامت بتحليل رد حماس بهدف دراسة الخطوة الإسرائيلية القادمة، مشيرة إلى أن المفاوضات "وصلت إلى طريق مسدود".
أمطر منتخب سوريا شباك ميانمار بسبعة أهداف من دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
نجا المنتخب البرازيلي من الهزيمة أمام مضيفه الإسباني (3-3) في الوقت القاتل من عمر المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة مدريد.
تعتقد المخابرات أن الكثير من المهاجرين المعتنقين للأفكار الراديكالية دخلوا أوروبا عبر أوكرانيا، حسبما أشارت صحيفة Heute النمساوية في إطار تغطيتها لهجوم "كروكوس" الإرهابي في روسيا.
أفاد شهود عيان لوكالة "تاس" بأن القوات الأوكرانية تنشئ هياكل دفاعية ومواقع عسكرية جديدة وتعمق الخنادق وتكثف التواجد العسكري في مدينة ومقاطعة كييف.
وثقت كاميرا مسيرة استطلاعية للجيش الروسي كيف يقوم جنود أوكرانيون برمي جثث رفاقهم القتلى في العراء على أطراف الغابات القريبة من خطوط الجبهة دون تكليف أنفسهم عناء دفنها.
أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن متظاهرين مؤيدين لفلسطين نثروا روث الحيوانات بالقرب من منزل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في الولايات المتحدة.
وقعت صباح اليوم الأربعاء 27 مارس عدة زلازل متفاوتة القوة في مناطق مختلفة من العالم.
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