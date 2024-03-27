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كرونولوجيا هجوم "كروكوس" الإرهابي

أخبار روسيا

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تفاصيل العملية الإرهابية، منذ بدايتها إلى غاية اعتقال المتورطين فيها في هذا العرض..

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لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا