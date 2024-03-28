 
مباشر

شجار جماعي عنيف في مطار باريس أثناء ترحيل ناشط كردي إلى تركيا (فيديو)

أخبار العالم

شجار جماعي عنيف في مطار باريس أثناء ترحيل ناشط كردي إلى تركيا (فيديو)
Globallookpress
مطار شارل ديغول في باريس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8vs

هاجم حوالي 20 شخصا قافلة شركة كانت ترافق الناشط الكردي فراس كوركماز إلى مطار باريس بهدف ترحيله إلى تركيا.

وكتبت وسائل الإعلام المحلية إن المهاجمين أرادوا إيقاف عملية ترحيل الناشط الكردي لأنه "سيواجه التعذيب والسجن في تركيا".

وأصيب ثلاثة من موظفي المطار ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث.

وقبل أيام اندلعت مظاهرات في مدينة ميتز الفرنسية، تطالب بالإفراج عن فراس كوركماز وزميلة محمد كوبال الناشطين الكرديين خوفا من تسليمها إلى تركيا، إذ تجمع نشطاء نحو 20 جمعية ونقابة وجماعة سياسية أمام محافظة ميتز، للاحتجاج على تسليم الناشطين.

ويعتبر كوركماز ناشطا مساندا لحزب العمال الكردستاني، واشتهر بمعارضته العلنية للحكومة التركية.

 

 

المصدر: RT

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا