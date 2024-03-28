 
مباشر

لأكثر من 25 ثانية.. عملية طعن على متن قطار في لندن والركاب يتفرّجون (فيديو)

أخبار العالم

لأكثر من 25 ثانية.. عملية طعن على متن قطار في لندن والركاب يتفرّجون (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8v7

تعرض رجل للطعن على متن قطار في جنوب لندن حيث سارع فريق من الركاب إلى تصوير الاعتداء بهواتفهم، وبقي آخرون يتفرجون بدم بارد على ما يحدث.

وقالت الشرطة إن الضحية تم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته، وتجري حاليا عملية مطاردة للمشتبه به.

وتمت مشاركة لقطات مصورة للهجوم، الذي وقع على قطار بالقرب من تقاطع بيكنهام قبل الساعة الرابعة مساء أمس الأربعاء بقليل، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر فيه المهاجم يرتدي كمامة وسترة سوداء وبنطال رياضي أسود وحذاء رياضي باللونين الأسود والأبيض، ويحمل بيده سكينا كبيرا، وقام بطعن الضحية 6 مرات على الأقل.

ويمكن سماع الركاب وهم يصرخون وقالت إحداهن: "توقف الآن"، فيما قام آخرون بالاتصال بالطوارئ دون أن يتدخل أي أحد.

المصدر: RT + "التلغراف"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا