قطار في مترو نيويورك يصدم رجلا والمارة يتفرجون (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لرجل مرمي على الأرض والدماء تسيل منه في إحدى محطات المترو في مدينة نيويورك الأمريكية.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية أصيب رجل يبلغ من العمر 62 عاما بصدمة في رأسه بواسطة قطار متجه جنوبا في برونكس في محطة ويست فارمز سكوير - إيست تريمونت أفينيو حوالي الساعة 11:15 صباحا. وتم نقله إلى مستشفى القديس برنابا وحالته مستقرة.

وقد انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الحادث، مشيرين إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يصدم باب القطار رأس أحد الركاب.

Man leans over platform and gets struck in the head by moving 2 train during morning commute in the East Tremont station of the Bronx, @MTA we need an legitimate adequate investment in platform screen doors. This is the second person to be hit by a train today on the 5 line. pic.twitter.com/5lucUt8XlC — k (@FreedomKing4568) March 19, 2024

وفي الفيديو الذي تم تداوله يظهر الرجل مرميا على الأرض والدماء تسيل من وجهه، ولم يقترب أحد منه للمساعدة، واكتفى المارة بالتصوير.

شخص نشر مقطع من نيويورك بعنوان "حياة الإنسان رخيصة في نيويورك"



حيث يظهر رجل ارتطم بباب القطار لحظة مغادرته وسقط على وجهه وبدأ ينزف، والجميع اكتفوا بالتصوير والمشي بجانبه دون مساعده او طلب إسعاف 💔 pic.twitter.com/NullbhlKcg — WHR (@whrumor) March 20, 2024

المصدر: RT