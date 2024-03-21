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قطار في مترو نيويورك يصدم رجلا والمارة يتفرجون (فيديو)

مجتمع

قطار في مترو نيويورك يصدم رجلا والمارة يتفرجون (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لرجل مرمي على الأرض والدماء تسيل منه في إحدى محطات المترو في مدينة نيويورك الأمريكية.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية أصيب رجل يبلغ من العمر 62 عاما بصدمة في رأسه بواسطة قطار متجه جنوبا في برونكس في محطة ويست فارمز سكوير - إيست تريمونت أفينيو حوالي الساعة 11:15 صباحا. وتم نقله إلى مستشفى القديس برنابا وحالته مستقرة.

وقد انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الحادث، مشيرين إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يصدم باب القطار رأس أحد الركاب.

وفي الفيديو الذي تم تداوله يظهر الرجل مرميا على الأرض والدماء تسيل من وجهه، ولم يقترب أحد منه للمساعدة، واكتفى المارة بالتصوير.

المصدر: RT

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