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إطلاق صافرات الإنذار في كييف و12 منطقة أوكرانية

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إطلاق صافرات الإنذار في كييف و12 منطقة أوكرانية
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أفادت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية اليوم الأربعاء بإعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف و12 منطقة في أوكرانيا.

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وأظهرت بيانات الخريطة الإلكترونية للوزارة أنه تم إعلان الإنذار في مناطق جيتومير وكييف وسومي وفينيتسا وتشيركاسي وبولتافا وخاركوف وأوديسا ونيكولاييف وكيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

وفي وقت لاحق انطلق إنذار جديد في كل من كييف ومنطقة تشيرنيغيف.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف الضربات منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صافرات الإنذار إيذانا بغارات جوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي 

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