توقع المحلل السياسي كريستوف شيلتز في مقالة لصحيفة "Die Welt" الألمانية موعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن ينتهي خلال العام الجاري.

وقال شيلتز في مقاله إن "القوات المسلحة الأوكرانية معرضة لخطر اتخاذ موقف دفاعي هذا العام"، مشيرا إلى "وجود دلائل متزايدة على أن الصراع يمكن أن يتوقف في الوقت الحالي".

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وأضاف المحلل: "مساعدة واشنطن لكييف ستنخفض بشكل حاد، والاتحاد الأوروبي لن يكون لديه ما يكفي من القوة والإرادة السياسية ليحل محل الولايات المتحدة بالكامل"، مؤكدا أن "خطر اختراق القوات المسلحة الروسية لعمق البلاد، حتى نهر الدنيبر، أصبح مرتفعا الآن"،ومشددا على أن "موقف كييف من التفاوض قد يزداد سوءا في المستقبل، مؤكدا أن هذا سيمهد الطريق لتجميد الصراع".

وأكد شيلتز أن "الجانب الأوكراني ليس لديه فرصة لإعادة الأراضي التي خسرها، وقد يخسر مناطق أخرى نتيجة الهجوم الروسي".

وفي وقت سابق، كان ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، قد صرح أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن ينتهي بطريقة تجعل الحدود الروسية الأوكرانية الجديدة تمتد على طول نهر دنيبر، مشيرا إلى أن روسيا ستتمكن من السيطرة على مدن كبيرة مثل سومي وخاركوف، مما سيتيح لها فرصة التقدم نحو أوديسا.

المصدر: لينتا. رو