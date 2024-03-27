الخارجية الروسية: سنرد بما يناسب على طرد لاتفيا لدبلوماسيينا

صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء بأن موسكو سترد على طرد لاتفيا لدبلوماسييها من أراضيها.

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وأكدت الوزارة في بيان أن روسيا سترد على هذا التصرف دون تحديد آليات الرد.

وفي وقت سابق ، ذكرت وزارة الخارجية اللاتفية أنها أعلنت أن أحد الدبلوماسيين الروس شخص غير مرغوب فيه وأمرته بمغادرة البلاد بحلول 10 أبريل.

وبحسب بيان أصدرته الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية اللاتفية فقد تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الروسية لديها أوليغ زيكوف احتجاجا على أحد تصريحات السفارة التي اعتبرتها الخارجية "غير مقبولة واستفزازية" دون توضيح نوعية التصريحات التي تتحدث عنها، ونتيجة لذلك تم طرد الدبلوماسي الروسي.

وكان آخر إعلان من لاتفيا حول طرد ثلاثة دبلوماسيين روس في أبريل 2022، وإلى جانب طرد الدبلوماسيين، خفضت ريغا اعتبارا من فبراير 2023 مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا إلى مستوى القائم بالأعمال.

المصدر: نوفوستي