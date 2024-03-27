صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن تصريح وزير دفاع مولدوفا أناتولي نوساتي عن وجود مرتزقة من بلاده بين صفوف القوات الأوكرانية يشهد على نفاق كيشيناو الرسمي.

وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء: "تصريحات من هذا النوع للوزير المولدوفي تظهر نفاق كيشيناو الرسمي، لأنه من ناحية، تدعي قيادة مولدوفا أنها تحترم مبدأ الحياد المنصوص عليه في دستور البلاد، ولأن الغالبية العظمى من المواطنين تؤيد تطبيقه، ومن ناحية أخرى، وتحت ستار هذا التكامل الأوروبي ذاته، فإنها تفرض عسكرة الجمهورية، وتحول البلاد إلى جزء من الأطراف المعادية لروسيا في أوروبا".

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وأشارت زاخاروفا إلى أن القانون الجنائي لمولدوفا يحظر الارتزاق، وفي الوقت نفسه، لفتت الانتباه إلى حقيقة أنها تغاضت عن تقديم أي من جنود الفيلق" المولدوفيين العائدين" إلى العدالة على الإطلاق.

وفي وقت سابق، اعترف وزير دفاع مولدوفا، أناتولي نوساتي، علنا على قناة "TV8" أن هناك مرتزقة مولدوفيين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، لكنه لا يستطيع تحديد عددهم.

وأكد نوساتي أن "هناك مواطنين مولدوفيين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".

المصدر: "نوفوستي"