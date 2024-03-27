الجيش الروسي يعلن استهدافه مواقع لتجميع وتخزين مسيرات للقوات الأوكرانية ويحصي نتائج ضرباته

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها أصابت خلال آخر 24 ساعة مواقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية باستخدم أسلحة الطيران والطائرات بدون طيار والصواريخ والمدفعية.

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وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الضربات أصابت قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 136 منطقة، موضحة أن خسائر العدو بلغت نحو 595 جنديا خلال يوم.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

على محور كوبيانسك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 20 عسكريا

على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة، وخسر العدو نحو 220 عسكريا

على محور أفدييفكا، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها على الخط الأمامي وصدت 9 هجمات مضادة، فيما وصلت خسائر الجيش الأوكراني هناك إلى حوالي 255 جنديا

على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها التكتيكي وصدت 3 هجمات مضادة. وبلغت خسائر العدو نحو 60 عسكريا.

على محور خيرسون، خسرت القوات الأوكرانية حوالي 40 جنديا

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 210 طائرات بدون طيار أوكرانية، وأسقطت 21 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS وVampire

المصدر: وزارة الدفاع الروسية