ليز تشيني لترامب: عليك قراءة ما يقوله الكتاب المقدس عن الزنا بدل بيعه

انتقدت العضو السابقة عن الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي ليز تشيني، إطلاق الرئيس السابق دونالد ترامب مبادرة لبيع الأناجيل، قائلة إن عليه قراءة ما يقوله الكتاب المقدس عن الزنا.

وكتبت تشيني في منشور على منصة "إكس": "أسبوع مقدس سعيد، دونالد. بدلا من بيع الأناجيل، ربما ينبغي عليك شراء واحد وقراءته، بما في ذلك سفر الخروج 20: 14"، في إشارة إلى الآية التي تقول:"لا تزن".

Happy Holy Week, Donald. Instead of selling Bibles, you should probably buy one. And read it, including Exodus 20:14. pic.twitter.com/SzMwevnXeG — Liz Cheney (@Liz_Cheney) March 26, 2024

وفي وقت سابق، أطلق ترامب مبادرة لبيع الكتاب المقدس مقابل 59.99 دولار، معتبرا أن "الدين والمسيحية هما أكبر الأشياء المفقودة في هذا البلد... أنها واحدة من أكبر المشكلات التي نواجهها".

ويبيع ترامب كتابه المقدس "فليبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية" قبل الجمعة العظيمة وعيد الفصح، وسيتضمن كلمات من أغنية المغني الريفي لي غرينوود "فليبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية"، بالإضافة إلى دستور الولايات المتحدة، ووثيقة الحقوق، وإعلان الاستقلال، وقسم الولاء.

يذكر أن تشيني (56 عاما) تحولت إلى واحدة من أشد أعداء ترامب منذ أن انضمت إلى لجنة برلمانية تحقق في دور الرئيس السابق في الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وفي عام 2022، خسرت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لنيل ترشيح حزبها لإعادة انتخابها نائبة عن ولايتها وايومينغ، أمام هارييت هيغيمن التي يدعمها ترامب.

المصدر: RT