بكم حدد ثمنه؟.. ترامب يبيع الكتاب المقدس

قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بيع الأناجيل قائلا إنه "يجب أن نجعل أمريكا تصلي مرة أخرى".

ويشجع المرشح الرئاسي المرتقب للحزب الجمهوري مؤيديه على شراء الكتاب المقدس "فليبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية"، المستوحى من أغنية المغني الريفي لي غرينوود، "بارك الله في الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال ترامب في مقطع فيديو نشر على حسابه في موقع Truth Social، وهو يشجع أنصاره على شراء الإنجيل: "يجب أن نجعل أمريكا تصلي مرة أخرى"، معتبرا أن "الدين والمسيحية هما أكبر الأشياء المفقودة في هذا البلد".

وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى إعادتهما، وعلينا إعادتهما بسرعة. أعتقد أنها واحدة من أكبر المشكلات التي نواجهها".

ودافع ترامب، الذي قال إن لديه "العديد" من الأناجيل ووصفها بـ"كتابه المفضل"، من أجل إعادة "المسيحية إلى حياتنا والعودة إلى ما سيكون أمة عظيمة مرة أخرى".

وحدد ترامب ثمن الإنجيل بـ مقابل 59.99 دولار.

وأكد موقع GodBlessTheUSABible.com أن أيا من الأموال التي تم جمعها من الكتاب المقدس لن تذهب إلى حملة ترامب الرئاسية، مشيرا إلى أنه "ليس موقعا سياسيا ولا علاقة له بأي حملة سياسية وليس مملوكا أو مدارا أو مسيطرا عليه من قبل دونالد ترامب، أو منظمة ترامب أو أي من مدرائهم أو الشركات التابعة لهم".

المصدر: axios