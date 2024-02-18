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بعد ساعات من إطلاقها.. بيع جميع الأحذية الذهبية من إصدار ترامب المحدود (فيديو)

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بعد ساعات من إطلاقها.. بيع جميع الأحذية الذهبية من إصدار ترامب المحدود (فيديو)
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن مجموعة الأحذية الرياضية محدودة الإصدار التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بيعت في غضون ساعات معدودة من إطلاقها.

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وأشار الموقع إلى أن الحذاء الرياضي الذهبي الذي يحمل اسم The Never Surrender High-Tops و حرف "T" والعلم الأمريكي سيكون متاحا بكميات محدودة.

ولفت الموقع إلى أنه سيتم إصدار ما مجموعه ألف زوج من هذه الأحذية وستباع بسعر 399 دولارا، وسيتم طرح هذه الأحذية للبيع في شهر يوليو 2024، فيما تم بيع جميع الأحذية التي أتيحت للطلب المسبق.

وبحسب الموقع، وقع ترامب على ما لا يقل عن 10 أزواج من هذه الأحذية الرياضية الذهبية بشكل عشوائي، كما أطلق زوجين إضافيين من الأحذية الرياضية "T - Red Wave" و"POTUS 45"، وكلاهما بسعر 199 دولارا.

ومن جانبه قال ترامب السبت عقب كشفه النقاب عن خط الأحذية الرياضية: "أريد إعلامكم فقط أنني أردت تنفيذ هذا المشروع منذ وقت طويل جدا".

وأضاف: لدي بعض الأشخاص الرائعين الذين يعملون معي في هذه الأمور، وقد توصلوا إلى هذا، وهذا شيء كنت أتحدث عنه منذ 12 عاما أو 13، وأعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا". 

بعد ساعات من إطلاقها.. بيع جميع الأحذية الذهبية من إصدار ترامب المحدود (فيديو)
Gettyimages.ru
حذاء ترامب الذهبي

المصدر: أكسيوس

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