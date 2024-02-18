بعد ساعات من إطلاقها.. بيع جميع الأحذية الذهبية من إصدار ترامب المحدود (فيديو)

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن مجموعة الأحذية الرياضية محدودة الإصدار التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بيعت في غضون ساعات معدودة من إطلاقها.

إقرأ المزيد

وأشار الموقع إلى أن الحذاء الرياضي الذهبي الذي يحمل اسم The Never Surrender High-Tops و حرف "T" والعلم الأمريكي سيكون متاحا بكميات محدودة.

ولفت الموقع إلى أنه سيتم إصدار ما مجموعه ألف زوج من هذه الأحذية وستباع بسعر 399 دولارا، وسيتم طرح هذه الأحذية للبيع في شهر يوليو 2024، فيما تم بيع جميع الأحذية التي أتيحت للطلب المسبق.

وبحسب الموقع، وقع ترامب على ما لا يقل عن 10 أزواج من هذه الأحذية الرياضية الذهبية بشكل عشوائي، كما أطلق زوجين إضافيين من الأحذية الرياضية "T - Red Wave" و"POTUS 45"، وكلاهما بسعر 199 دولارا.

TRUMP GOLDEN HIGH-TOP SNEAKERS SELL OUT WITHIN HOURS OF RELEASE, $400 A PAIR.



CEO of jewelry and watch brand Luxury Bazaar, Roman Sharf, won the first-ever autographed pair for $9,000 at the event... and it's probably a STEAL!



President Donald Trump's golden NEVER SURRENDER… pic.twitter.com/C2l11juL80 — Rob Vendetti (@rob_vendetti) February 18, 2024

ومن جانبه قال ترامب السبت عقب كشفه النقاب عن خط الأحذية الرياضية: "أريد إعلامكم فقط أنني أردت تنفيذ هذا المشروع منذ وقت طويل جدا".

وأضاف: لدي بعض الأشخاص الرائعين الذين يعملون معي في هذه الأمور، وقد توصلوا إلى هذا، وهذا شيء كنت أتحدث عنه منذ 12 عاما أو 13، وأعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا".





Gettyimages.ru

المصدر: أكسيوس