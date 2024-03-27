مدينة كراسنوغورسك الروسية تتلقى رسالة تعزية من توأمها الألمانية بشأن هجوم "كروكوس"

أرسلت مدينة هوشتات أن در آيش الألمانية، توأمة مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو حيث وقع هجوم "كروكوس" الإرهابي، رسالة تعزية رسمية إلى سكانها.

وجاء في الرسالة التي وقع عليها العمدة الثاني للمدينة الألمانية وعدد من الشخصيات البارزة فيها:

"نكتب هذه السطور ببالغ الصدمة والحزن بسبب الهجوم الإرهابي الرهيب الذي استهدف مواطنين روسا أبرياء في قاعة كروكوس للحفلات الموسيقية في كراسنوغورسك مساء الجمعة 22 مارس 2024. ونعرب عن خالص تعازينا لذوي الضحايا الأبرياء، وقلوبنا أيضا مع الجرحى الكثيرين الذين لا يزال بعضهم يكافحون من أجل الحياة".

وأشارت الرسالة إلى أنه في الفترة من عام 1996، عندما أقيمت علاقة توأمة بين هوشتات أن در آيش وكراسنوغورسك، وحتى ربيع عام 2022، عندما تم تجميد هذه العلاقات على خلفية العملية الخاصة في أوكرانيا، قام أكثر من 500 من سكان المدينتين بزيارات متبادلة في إطار برامج توأمة المدارس والمدينتين، بهدف "تطوير التفاهم والعلاقات الودية".

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وتابعت الرسالة: "لا تزال كثير من الاتصالات الخاصة موجودة حتى اليوم، وبالتالي هي تؤثر فينا على المستوى الإنساني. إن أسر المدارس، وجمعية التوأمة، وشركة "مارتن باور" (التي تدير مصنعا لإنتاج شاي الأعشاب في كرسنوغورسك)، وجميع سكان مدينة هوشتات آن در إيش ينعون الضحايا".

وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن لديهم "اعتقادا راسخا يستند إلى التجربة التاريخية، بأن الأعمال الإرهابية والحروب غير مبررة.. لا تخلق إلا مزيدا من الكراهية المتبادلة وتعمق الانقسام".

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" قال ممثل جمعية "دائرة أصدقاء هوشتات" الصحفي كلاوس شترينس الذي سبق أن زار كراسنوغورسك في إطار برامج تبادل أو ضمن وفود، إنه تلقى بعد مأساة "كروكوس" رسائل بريد إلكتروني، بما فيها من زملائه من المعلمين الأمريكيين الذين يعرفون أن لديه اتصالات في كراسنوغورسك، تعرب عن التعاطف مع سكان المدينة الروسية المنكوبة.

وفي وقت سابق أكد المستشار الألماني أولاف شولتس إدانة بلاده للهجوم الإرهابي على رواد قاعة "كروكوس"، الذي أدى إلى سقوط 139 قتيلا، حسب أحدث بيانات رسمية غير نهائية، إضافة إلى أكثر من 100 جريح.

المصدر: "نوفوستي"