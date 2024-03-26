روبرت كينيدي جونيور يختار الزوجة السابقة لمؤسس "غوغل" كمرشحة لمنصب نائب الرئيس

أعلن روبرت كينيدي جونيور، المرشح المستقل للرئاسة الأمريكية، عن اختياره المحامية نيكول شاناهان كمرشحة لمنصب نائب الرئيس ضمن حملته الانتخابية.

ويشار إلى أن نيكول شاناهان البالغة 38 عاما من العمر هي الزوجة السابقة لأحد مؤسسي شركة "غوغل" سيرغي برين، الذي استمر زواجهما من 2018 حتى 2023.

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وحصلت شاناهان على ما لا يقل عن مليار دولار بنتيجة طلاقها من سيرغي برين. وكانت وسائل الإعلام تتحدث أن سبب الطلاق كان علاقتها المزعومة بمؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، لكن ماسك وشاناهان كليهما نفيا صحة تلك الشائعات.

وهي خبيرة قانونية وسيدة أعمال ومستثمرة معروفة بتبرعاتها لعدد من المنظمات غير الحكومية المحسوبة على اليسار، والشخصيات السياسية في الحزب الديمقراطي.

وفسر روبرت كينيدي جونيور اختياره لشاناهان، يوم الثلاثاء، بأن لديهما قيما مشتركة ورؤية مشابهة لقضايا الزراعة والرعاية الصحية والشركات التقنية الكبرى.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن شاناهان قد تساهم بقسط مهم في جمع التبرعات لحملة كينيدي أو ستدعم الحملة بالموارد من ثروتها الخاصة.

يذكر أن روبرت كينيدي جونيور البالغ 70 عاما من العمر، هو ابن المدعي العام الأسبق روبرت كينيدي، الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي الـ 35 جون كينيدي.

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وأعلن كينيدي في 9 أكتوبر الماضي أنه سيترشح للرئاسة الأمريكية كمرشح مستقل. ويسعى كينيدي للحصول على حق الترشح في كافة الولايات الأمريكية الـ 50. وتم إدراج اسمه على قائمة المرشحين في ولاية يوتا فقط حتى الآن.

وأكدت حملة كينيدي يوم الثلاثاء أنها قد بدأت بجمع التواقيع في 17 ولاية، وستطلقها أيضا في 19 ولاية أخرى قريبا.

وتشير التقارير الإعلامية الأمريكية إلى أن فريق الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، الذي سيترشح عن الحزب الديمقراطي، يخشى أن كينيدي جونيور سيساعد منافسه دونالد ترامب في السباق الرئاسي من خلال سحب بعض الأصوات من الناخبين المؤيدين للحزب الديمقراطي.

المصدر: وكالات