مقتل أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني بغارة أمريكية على دير الزور السورية

أعلنت إيران يوم الثلاثاء، مقتل أحد مستشاري حرس الثورة خلال الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على دير الزور شرق سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه " تم قتل مستشار للحرس الثوري الإيراني في سوريا بغارات جوية الليلة الماضية في شرق سوريا".

وأضافت: "مقتل بهروز واحدي، الليلة الماضية، جراء هجمات الجيش الأمريكي على مواقع محور المقاومة في محافظة دير الزور السورية".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية "مقتل 7 عسكريين ومدني واحد وإصابة 19 عسكريا و13 مدنيا بجروح ووقوع خسائر مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، جراء عدوان جوي شنته القوات الأمريكية على عدد من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في محافظة دير الزور".

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المصدر: وكالة "مهر للأنباء"