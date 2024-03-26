الدفاع الأمريكية تنفي قيامها بتنفيذ ضربات جوية جديدة على أهداف في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لم تقم بتنفيذ ضربات جوية جديدة على أهداف في سوريا.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي دوري: "لم ننفذ ضربات جوية في سوريا الليلة الماضية".

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وأعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 7 عسكريين ومدني واحد وإصابة 19 عسكريا و13 مدنيا بجروح ووقوع خسائر مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، جراء عدوان جوي شنته القوات الأمريكية على عدد من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في محافظة دير الزور.

المصدر: "تاس"