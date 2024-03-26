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ماسك: برنامج الدردشة الآلي Grok AI سيكون متاحا لجميع مستخدمي الحسابات المتميزة في "إكس"

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ماسك: برنامج الدردشة الآلي Grok AI سيكون متاحا لجميع مستخدمي الحسابات المتميزة في
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أعلن رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة "إكس" إيلون ماسك أن برنامج الدردشة الآلي Grok AI الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، سيكون متاحا لجميع مستخدمي الحسابات المتميزة في منصته.

وقال ماسك على منصة "إكس": "في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيكون Grok متاحا لجميع المشتركين المميزين في منصة "إكس"، وليس فقط Premium+".

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وفي ديسمبر 2023، أعلن ماسك أن برنامج الدردشة الآلي Grok AI سيكون متاحا فقط كجزء من Premium+، النخبة العليا من خيار الاشتراك المدفوع لـ X.

وفي تصريح له منتصف الشهر الجاري اعتبر أنه بحلول عام 2025 سيكون الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء من أي شخص، وأنه بحلول عام 2029 سيتفوق في ذكائه على جميع البشر مجتمعين.

وكشف رجل الأعمال الأمريكي عن إنشاء شركة تسمى xAI في يوليو الماضي، ستتعامل مع قضايا الذكاء الاصطناعي. وذكر أن XAI ستستخدم المنشورات في "إكس" لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

المصدر: تاس

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