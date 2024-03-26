"بوليتيكو": أوكرانيا تشعر بالقلق من تراجع ذكرها في تصريحات بايدن في نهاية عام 2023

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن السلطات الأوكرانية تشعر بالقلق من انخفاض تطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن للأزمة الأوكرانية في نهاية 2023 وفي ظل تدهور الوضع في الشرق الأوسط.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة: "شعر مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالقلق عندما تحول اهتمام بايدن إلى إسرائيل".

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وأشارت إلى أن "المسؤولين الأوكرانيين بدأوا بعد ذلك في دق ناقوس الخطر بسبب تباطؤ المساعدات الغربية ونقص الذخيرة وغيرها من المشاكل التي تعتمد على دعم الولايات المتحدة وحلفائها".

وأضافت أن "كييف تريد المزيد من الاهتمام" من الرئيس الأمريكي.

ووفقا لحسابات صحفيي المجلة فإن بايدن تطرق في الفترة من يناير 2023 إلى 7 أكتوبر 2023، في المتوسط، إلى النزاع في أوكرانيا 32 مرة شهريا خلال الخطب والبيانات المكتوبة.

وبعد بدء المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية في 7 أكتوبر وحتى يناير 2024، تطرق بايدن إلى النزاع في أوكرانيا بمعدل أقل من 22 مرة شهريا. وخلال هذه الفترة، تطرق إلى موضوع إسرائيل أكثر بمرتين تقريبا.

وفي فبراير 2024 تحدث الزعيم الأمريكي عن أوكرانيا 38 مرة.

المصدر: نوفوستي