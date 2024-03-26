سلطات بريدنيستروفيه: نسعى لتجنب النزاعات

أعلنت سلطات جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) غير المعترف بها، التي أعلنت انفصالها عن مولدوفا، أنها تسعى "لتجنب الدخول في النزاعات".

وقال وزير خارجية الجمهورية غير المعترف بها، فيتالي إيغناتييف، في حديث لقناة RTVI، يوم الثلاثاء: "نحن لا نهدد أحدا، لا مولدوفا ولا أوكرانيا ولا الولايات المتحدة ولا روسيا طبعا. ونحن لا يمكننا أن نكون مصدرا للنزاع".

وتابع: "ولكن الحوادث والاستفزازات والأعمال الإرهابية على أراضينا، مثل التخريب الأخير حيث تم إحراق مروحية، هذا كله يحدث. ونحن سنبذل قصارى الجهود طبعا لنتجنب الدخول في أي نزاعات".

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وأكد أن بريدنيستروفيه كانت تدعو دائما إلى تسوية أية نزاعات بالطرق السلمية حصرا.

وأضاف: "نتحدث عن ذلك على كافة المستويات. وهذا موقفنا الواضح والشفاف".

ويأتي ذلك على خلفية التوترات بين بريدنيستروفيه ومولدوفا التي فرضت منذ يناير الماضي رسوما جمركية إضافية على البضائع المتجهة إلى الجمهورية غير المعترف بها، الأمر الذي اعتبرته سلطات تيراسبول "حصارا اقتصاديا".

المصدر: نوفوستي