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مسلحون من "جيش تحرير بلوشستان" يهاجمون قاعدة بحرية جنوب غربي باكستان

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مسلحون من
Globallookpress
جندي باكستاني، صورة أرشيفية
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هاجم مسلحون قاعدة بحرية جنوب غربي باكستان ما أسفر عن مقتل جندي واحد على الأقل، بينما قتلت قوات الأمن جميع المهاجمين الـ5، في هجوم تبنته جماعة "جيش تحرير بلوشستان".

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وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف "لقد نجونا من خسارة فادحة".

وأعلن متحدث باسم البحرية الباكستانية أن "المهاجمين الخمسة قتلوا بعدما حاولوا اقتحام القاعدة، كما أن جنديا من القوات شبه العسكرية قتل أيضا في الهجوم".

وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان"، أبرز الجماعات الانفصالية في منطقة بلوشستان، مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت قوات الأمن الباسكتانية قتلت الأسبوع الفائت في 20 مارس، ما لا يقل عن 7 متمردين مسلحين هاجموا مباني في ميناء جوادر الاستراتيجي جنوب غربي البلاد والذي يشكل حجر الزاوية في مشروع صيني ضخم، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان الانفصالي مسؤوليته أيضا عن الهجوم.

المصدر: وكالات 

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