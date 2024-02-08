مقتل خمسة عناصر من الشرطة في هجوم مسلح شمال غرب باكستان
AP
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أعلنت السلطات الأمنية في باكستان أن مسلحين فجروا قنبلة ثم فتحوا النار على سيارة للشرطة ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الشرطة وإصابة اثنين آخرين في شمال غرب البلاد.
وقال مسؤول الشرطة المحلية خالد خان إن "عناصر الشرطة تم تكليفهم بمهام أمنية في منطقة ديرا إسماعيل خان خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الخميس".
ولم يعلن أي جانب مسؤوليته عن الهجوم.
وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق من اليوم بمقتل شرطي في منطقة تانك الحدودية الباكستانية بعد تعرضه لهجوم في مركز اقتراع لانتخابات مجلس النواب في البرلمان والمجالس التشريعية الإقليمية في البلاد.
المصدر: أسوشيتد برس