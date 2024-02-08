مقتل شرطي في إطلاق نار داخل مركز اقتراع في باكستان

أفادت وسائل إعلام بمقتل شرطي في منطقة تانك الحدودية الباكستانية بعد تعرضه لهجوم في مركز اقتراع لانتخابات مجلس النواب في البرلمان والمجالس التشريعية الإقليمية في البلاد.

وبحسب قناة سكاي نيوز، "توقفت عملية التصويت في مركز اقتراع كوت عزام في منطقة تانك بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار على ضابط أمن، مما أدى إلى مقتله على الفور".

إقرأ المزيد

وتم نشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية في مراكز الاقتراع لضمان الأمن في الانتخابات التي شهدت أعمال عنف في الفترة التي سبقت الانتخابات.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الناس في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المشحونة للغاية في البلاد والتي شابت الفترة التحضيرية لها أعمال عنف ومزاعم بالتزوير.

وتم نشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية في مراكز الاقتراع لضمان الأمن.

كما تم تعليق خدمة الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد فيما وصفته الحكومة بأنه "إجراء أمني".

وبدأت انتخابات الجمعية الوطنية الباكستانية مجلس النواب بالبرلمان والهيئات التشريعية لمقاطعات البلاد يوم الخميس في الساعة 8.00 صباحا بالتوقيت المحلي حتى الساعة 17.00 وبعد ذلك سيبدأ فرز الأصوات. ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات مساء الخميس، على أن تعلن النتائج الرسمية صباح الجمعة.

وسيختار الناخبون 266 مرشحا للجمعية الوطنية، التي ستنتخب لاحقا رئيس الوزراء المقبل بأغلبية الأصوات.

كما سينتخب الناخبون أيضا ممثلين لمجالسهم الإقليمية، الذين سينتخبون بعد ذلك رؤساء المقاطعات من خلال عملية مماثلة.

ويشارك 44 حزبا سياسيا في انتخابات مجلس النواب بالبرلمان.

المصدر: نوفوستي