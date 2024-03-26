ماسك يخسر دعوى قضائية ضد مركز لمراقبة خطاب الكراهية

رفض قاض اتحادي أمريكي دعوى قضائية رفعتها شركة X Corp التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك ضد مركز مكافحة الكراهية الرقمية، وحكم بأن القضية تتعلق بمعاقبة المجموعة البحثية بسبب خطابها.

وقد وثق مركز مكافحة الكراهية الرقمية CCDH الزيادة في خطاب الكراهية على الموقع منذ أن استحوذ عليه الملياردير الأمريكي ومالك شركة Tesla في عام 2022.

ورفعت شركة "إكس"، المعروفة سابقا باسم "تويتر"، دعوى قضائية ضد المنظمة غير الربحية العام الماضي، زاعمة أن باحثي المركز انتهكوا قواعد الموقع وشروط الخدمة عن طريق تجميع التغريدات العامة بشكل غير صحيح.

وقالت الشركة إن تقارير المنظمة حول ظهور خطاب الكراهية على المنصة كلفته ملايين الدولارات عندما فر المعلنون.

ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تشارلز براير، الدعوى وكتب في أمره أنها "تتعلق بلا خجل وبصوت عال بشيء واحد وهو معاقبة المنظمة غير الربحية على خطابها".

وأعلنت شركة "إكس" أنها "لا توافق على قرار المحكمة وسوف تستأنف القرار".

المصدر: The Hill