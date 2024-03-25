زاخاروفا: السلوك غير الأخلاقي أصبح القاعدة الرئيسية في الديمقراطيات الليبرالية "بقيادة" واشنطن

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الاثنين إن السلوك غير الأخلاقي الواضح أصبح هو القاعدة في الديمقراطيات الليبرالية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

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وعلقت زاخاروفا في منشور عبر "تلغرام على إعلان البيت الأبيض أنه لا توجد خطط لمساعدة روسيا في مجال الأمن في أعقاب الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" بضاحية موسكو، إن هذا النوع من السلوك غير الأخلاقي الواضح أصبح القاعدة الأساسية والوضع الطبيعي الجديد بالنسبة للديمقراطيات الليبرالية.

ويأتي تعليق زاخاروفا عقب تصريح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي بأن الولايات المتحدة لا تنوي تقديم أي مساعدة أمنية لروسيا في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف ضاحية موسكو يوم الجمعة الماضي.

هذا وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون أن أوكرانيا ليست متورطة في هجوم كروكوس الإرهابي محملة تنظيم "داعش الإرهابي" المسؤولية بالكامل. فيما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار تنظيم "داعش" بأنه "عدو إرهابي مشترك"، وذلك للترويج للإعلان المزور، مكررة إدانتها لهجوم كروكوس الإرهابي.

كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تختلق الأعذار لكييف، وتحاول أن تتستر على نفسها وعلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بلصق التهمة بـ "داعش".

وقتل 137 شخصا في هجوم إرهابي استهدف قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في ضواحي موسكو، حيث اقتحم رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين.

المصدر: RT